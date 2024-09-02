Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü Judo sporcusu Haticenur Göktaş Ankara Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ni kazandı.

Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü Judo sporcusu Haticenur Göktaş, son zamanlarda aldığı ulusal ve uluslararası başarılar neticesinde Ankara Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ni kazandı. Kazandığı başarıların karşılığını alan judocu Haticenur Göktaş'ı Gençlik ve Spor Müdürü Yasin Özdemir tebrik ederek desteklerini eksik etmeyeceklerini belirtti. - BİLECİK