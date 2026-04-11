Bilecik sporcuları Türkiye Şampiyonası'nda başarı elde etti

Bilecik sporcuları Türkiye Şampiyonası'nda başarı elde etti
Konya'da düzenlenen U15 ve U19 Türkiye Şampiyonası'nda Bilecik Gençlik Spor Kulübü sporcuları kız takımında Türkiye 5'incisi, erkek takımında Türkiye 11'incisi oldu. 5 sporcu milli takım aday kadrosuna seçildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı sporcular Türkiye Şampiyonası'nda başarı elde etti.

Konya'da düzenlenen U15 ve U19 Türkiye Şampiyonası'nda Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Spor Kulübü sporcuları önemli dereceler elde etti. Kız takımı Türkiye 5'incisi, erkek takımı ise Türkiye 11'incisi oldu. Şampiyona kapsamında ayrıca 2028 Dünya Şampiyonası hedefi doğrultusunda 5 sporcunun milli takım aday kadrosuna seçildiği bildirildi. Başarıların ardından sporcular ve antrenör İbrahim Temel, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i ziyaret etti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcuları ve antrenörü tebrik ederek; "Sporcularımızın elde ettiği dereceler bizleri gururlandırdı. Milli takım aday kadrosuna seçilen sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
