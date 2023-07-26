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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personeline Afet ve Yangın Eğitimi Verildi

Spor Haberleri

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline 'Afet Farkındalık, Yangın Farkındalık, Deprem Anı, Yangın Söndürme Eğitimi' verildi. Eğitimde personelin afet ve acil durum hallerinde nasıl davranması gerektiği ile ilgili teorik eğitim verildi ve ardından tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 'Afet Farkındalık, Yangın Farkındalık, Deprem Anı, Yangın Söndürme Eğitimi' verilmiş ve "Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline AFAD tarafından 'Afet Farkındalık, Yangın Farkındalık, Deprem Anı, Yangın Söndürme Eğitimi' verilmiş ve "Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi. Eğitimde personelin afet ve acil durum hallerinde nasıl davranması gerektiği ile ilgili teorik eğitim verildi. Atatürk Spor Salonu'nda verilen eğitim sonrası tahliye tatbikatı yapılarak Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplanma alanına intikal edilerek, yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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