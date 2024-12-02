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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden Değerlendirme Toplantısı

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden Değerlendirme Toplantısı
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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'in öncülüğünde düzenlenen toplantıda, 2024-2025 sezonu için gençlere ve spor faaliyetlerine yönelik projeler değerlendirildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'in öncülüğünde Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı düzenledi.

Bilecik Gençlik Merkezi'nde düzenlenen toplantıda müdür yardımcıları ve beraberinde birim amirleri katıldı. 2024-2025 sezonunun genel değerlendirilmesi, gençlere ve spora yapılan hizmetler, hayata geçirilmesi planlanan etkinlikler, faaliyetler, projeler, İl ve İlçelerde faaliyet gösteren tesislerin durumu, yeterliliği ve ihtiyaçları görüşüldü. Öte yandan Yurtların genel durumu ve gençlik ve spor yatırımları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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