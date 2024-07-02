Üye Girişi
Haberler

Bilecik Gençlerbirliğispor, 1. Amatör Lig'e çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik 2. Amatör Lig Play-Off müsabakaları sona ererken, Bilecik Gençlerbirliğispor, Kurtköyspor ile 1-1 berabere kalarak 1. Amatör Lig'e çıkan son takım oldu.

Bilecik 2. Amatör Lig Play-Off müsabakaları sona ererken, 1. Amatör Lig'e çıkan son takım Bilecik Gençlerbirliğispor oldu.

Bilecik 2. Amatör Lig 2023-2024 futbol sezonu sona ererken, A grubunda Vezirhanspor, B grubunda 1963 Başak Spor ve C grubunda Cihangazispor ligi lider bitirerek, 1. Amatör Lig'e yükselmişti. Gruplarında ikinci olan Bilecikspor, Bilecik Gençlerbirliğispor ve Kurtköyspor kendi aralarında İstasyon Sentetik Sahada play-off müsabakası oynadılar. Bilecik Gençlerbirliğispor son maçında Kurtköyspor ile 1-1 berabere kalarak, Bilecik 1. Amatör Lig'e çıkan son takım oldu. Bilecik Gençlerbirliğispor'un şampiyonluk kupasını Futbol İl Temsilcisi Engin Toku takdim etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bilecik Spor Spor Güncel Haberler

Sağlık Bakanlığı'nda bayrak değişimi! Memişoğlu görevi Fahrettin Koca'dan devraldı

Sağlık Bakanlığı'nda bayrak değişimi! Memişoğlu görevi Fahrettin Koca'dan devraldı

 Mehmet Özhaseki, 'Çalışmaya devam edeceğiz' paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı

Mehmet Özhaseki, "Çalışmaya devam edeceğiz" paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı

 Gaziantep'te Suriyeli gerginliği! Kalabalık gruplar iş yerleri ve araçlara saldırdı

Gaziantep'te Suriyeli gerginliği! Kalabalık gruplar iş yerleri ve araçlara saldırdı

 Akaryakıtta yeni dönem! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, 2025'ten itibaren zorunlu olacak

Akaryakıtta yeni dönem! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, 2025'ten itibaren zorunlu olacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title