Bilecik Genç Fenerbahçeliler Geleneksel Kahvaltıda Buluştu

Bilecik Genç Fenerbahçeliler geleneksel hale getirdiği tanışma ve kaynaşma kahvaltısı yoğun bir katılımla gerçekleştirirdi.

Bilecik Genç Fenerbahçeliler üniversitelerin açılmasıyla birlikte lise ve üniversite yapılanmalarına sabah kahvaltısı düzenledi. Kadın üyelerin de yoğun ilgi gösterdiği kahvaltının ücretsiz olması için destek veren grup üyelerine teşekkür edildi. Bilecik Genç Fenerbahçeliler Başkanı Alper Badak, katılımcılara teşekkür ederek, "Bizler gün geçtikçe büyüyen her zorlukta daha da çok birbirine kenetlenen büyük bir aileyiz. Öncelikle şehrimize yeni gelmiş olan üniversiteli kardeşlerimize hoş geldin diyor eğitim hayatları boyunca başarılar diliyorum. Bilecik'in en büyük sivil toplum örgütü olarak bu tarz organizasyonlara devam edeceğimizi hiçbir zorluğun bizi yıldıramayacağını bütün herkesin bilmesini isteriz. Organizasyona davet ettiğimiz şehirdeki Fenerbahçeliler, iş adamları ve siyasi kişilikler bu davetimizi kulak arkası ettiler. Unutulmamalıdır ki Fenerbahçe'sine ihanet eden kişiler kongre üyelikleriyle bilet alıp karaborsa satan kişilerdir. Unutulmamalıdır ki Fenerbahçe'sine ihanet eden kişiler seçim zamanı geldiğinde kendini gösterip ardından kafasını toprağa gömen kişilerdir. Biz Bilecik Genç Fenerbahçeliler olarak istediğimiz bütün Fenerbahçelileri aynı çatı altında toplayabilmek. Bize kendi üyelerimiz haricinde kimseden tek kuruş maddi ve manevi destek gelmemiştir" dedi. - BİLECİK