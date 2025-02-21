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Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku İstifa Etti

Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku İstifa Etti
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Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, 15 yıl süren görevinden resmi olarak istifa etti. Toku, kulüp başkanlarına ve antrenörlere başarılar dileyerek, ilerleyen günlerde bir basın açıklaması yapacağını belirtti.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) bağlı Futbol İl Temsilcisi Engin Toku görevinden istifa etti.

Bilecik'te 15 yıldır Futbol İl Temsilciliği yapan tüm spor kulüpleri tarafından sevilen Engin Toku görevinden istifa etti. Toku yaptığı açıklamada, "Kulüp başkanlarına yöneticilerine ve antrenör arkadaşlarıma 18 Şubat 2025 tarihi itibarıyla Futbol İl Temsilciliği görevimden ıstıfa etmiş bulunmaktayım. Yıllardır beraber çalışmaktan memnun ve gurur duyduğum amatör takımlara basarılar dilerim" dedi.

Öte yandan Toku'nun ilerleyen günlerde geniş kapsamlı bir basın açıklaması yapacağı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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