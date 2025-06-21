Bilecik Futbol Akademi U11 ve U12 Takımları Hızla Gelişiyor

Bilecik Futbol Akademi U11 ve U12 Takımları Hızla Gelişiyor
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Bilecik Futbol Akademi U11 ve U12 takımları, 2024 yılında kurulan kulüpte yoğun antrenmanlar yaparken, gençlerin hırsı ve yetenekleri ile dikkat çekiyor. Hedef, altyapıdan profesyonel futbolcular yetiştirmek.

Bilecik Futbol Akademi U11 ve 12 takımları haftayı 2 antrenman ile geçirirken, çocukların hırsları ve becerileri dikkat çekiyor.

Bilecik'te 2024 yılında kurulan Bilecik Futbol Akademi Kulübü'nde Sedat Memiş, Bayram Kaptan, Eşref Taş ve Metin Şahin tarafından kentteki yetenekli gençler bir araya getirildi. Gençler tüm yaş gruplarında lige çıkacakmış gibi hazırlanırken, en alt lig olan U13 Gençler Ligi'ne katılan Bilecik Futbol Akademi Kulübü gösterdiği başarıyla adından söz ettirdi. Bilecik'te ligi olmamasına rağmen kurulan U11 ve 12 takımlarının haftayı 2 antrenman ile geçirdiği belirtildi. Çocuklar antrenörleri eşliğinde antrenmana düz koşu, kültür, fizik, eğlenceli top kapma oyunları ile başlarken, sonunu da çift kale maç ve penaltı atışlarıyla getirdikleri aktarıldı. Göze giren çocuklar seneye U13 Gençler Ligi'nde takımın kadrosuna girmek için kıyasıya yarış gösterirken, onların hırs ve becerilerinin göz doldurduğu ifade edildi.

"Hedefimiz alt yapı"

Bilecik Futbol Akademi Kulübü U13 takımın antrenörü Metin Şahin, hedeflerini kentteki yetenekli gençler bir araya getirmek olduğunu anlatarak, "Kısa süre önce olan kurulmuş olan kulübümüz bu yıl küçük yaşlarda katıldığı turnuva ve U13 Gençler Ligi'nde gösterdiği başarılar ile adından söz ettirdi. Bizler altyapıya verdiğimiz önemle üst liglerdeki takımlara futbolcu yetiştiren bir kulüp olacağız. Yazlar yaz ve kış okullarında yüzlerce çocuk içinde yetenekli çocuklarımızı seçerek, profesyonel anlamda ilk adımlarını attırıyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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