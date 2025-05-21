Bilecik Futbol Akademi U-13 Takımı Lige Hazırlık Maçında Fark Yaratıyor

Bilecik Futbol Akademi U-13 Takımı Lige Hazırlık Maçında Fark Yaratıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Futbol Akademi U-13 Futbol Takımı, U13 Gençler Ligi öncesi hazırlık maçında Vezirhaspor'u 7-2 yenerek moral depoladı. Antrenör Sedat Memiş liderliğindeki takım, lig için iddialı olduğunu gösterdi.

Bilecik Futbol Akademi U-13 Futbol Takımı haftaya başlayacak olan lig öncesi hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Kurulduğu günden bu yana katıldığı turnuvalardan adından söz ettiren Bilecik Futbol Akademi'nin -13 Futbol Takımı 28-29 Mayısta başlayacak olan U13 Gençler Ligi öncesi bir hazırlık maçı yaptı. Vezirhaspor U13 Futbol Takımı'na konuk olan Bilecik Futbol Akademi U-13 Futbol Takımı maçı 7-2 kazandı. 12 takımlı A ve B gruplarında toplam 12 takımın kıyasıya yarışacağı U13 Gençler Ligi öncesi moral depolayan Bilecik Futbol Akademi U-13 Futbol Takımı Antrenör Sedat Memiş öncülüğünde lige bomba gibi hazır olduğunu gösterdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor

Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor
Sivrisinek ısırığı 8 yaşındaki Mehmet Emir'in hayatını kararttı

Sivrisinek ısırığı 8 yaşındaki Mehmet'i yatağa bağımlı hale getirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor'da diskalifiye olan Almeda Baylan yarışmadaki arkadaşlarını ifşa etti

Diskalifiye olmuştu! İsim vererek takım arkadaşını ifşa etti
Ferdi Tayfur'un vefat etmeden önce damadına dava açtığı ortaya çıktı

İşte Ferdi Tayfur hakkında bilinmeyen sürpriz gerçek
'Rizeliye imkansız yoktur' dedi, dağa 'Lazkopter' indirdi

"Rizeliye imkansız yoktur" dedi, dağın zirvesine indirdi
Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Portnov, Madrid'de öldürüldü

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Avrupa'nın göbeğinde kanlı suikast
Galatasaray'ın kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü şarkıcı ortaya çıktı

Kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü isim ortaya çıktı
Okan Buruk'tan eski öğrencisine telefon: Galatasaray'a gel

Eski yıldızına telefon açtı: Galatasaray'a gel
Maaşı da belli! İşte Arda Turan'ın yeni takımı

Maaşı da belli! İşte Arda'nın yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.