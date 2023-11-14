Bilecik Derbisinde Taraftarlar İstasyon Spor Salonu'nda Alan Dağılımına Tepki Gösterdi

Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Lig 10. Grup 4'ücü haftasında oynanan Bilecik derbisinde taraftarlar İstasyon Spor Salonu'nda en geniş alanın deplasman ekibine verilmesine tepki gösterdi.

İstasyon Spor Salonu'ndan oynanan Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Lig 10. Grup 4'ücü hafta müsabakasında Bilecik Belediyesi Voleybol Takımı ile Bozüyük Belediyesi Voleybol Takımı karşı karşıya geldi. Maça 1969 Bilecik Spor Kulübü taraftar grubu Belekoma Tayfa da büyük bir katılım sağlarken, spor salonu adeta bayram yerine döndü. İlk setti 25-22 kaydeden filenin şimşekleri, ardından taraftarın müthiş desteğiyle 25-23,25-17 ve 25-18'lik skorla maçı 3-1 kazandı. Maç öncesi şeref tribünün 2 yanı ve pota arkası Bilecikli sporseverlere ayrılırken, salonun en büyük alanı şeref tribünü karşısı Bozüyüklü spor severlere verildi. Taraftarlar buradaki 100'e yakın Bozüyüklü seyirci file hakemi olmak üzere maça tesir edilen alanın kendilerine verilmesi gerektiğini, deplasman seyircisinin pota arkasına verilmesi gerektiğini söylediler.

Spor müsabakalarında Bilecik'in sahipsiz olduğunu sözlerine ekleyen taraftarlar, bu karara tepki gösteriler. - BİLECİK