Bilecik Belediyesi Yaz Spor Okulları Mezunları Sertifikalarını Aldı

Bilecik Belediyesi Yaz Spor Okulları kapsamında sporun birçok alanında eğitim alan çocuklar, sertifikalarını Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı'ndan aldı.

Bilecik Belediyesi Su Eğlence Dünyası'nda gerçekleştirilen programda Başkanvekili Subaşı, öğrencilere sertifikalarını verdikten sonra hatıra fotoğrafları çektirdi, dondurma ikram etti.

"AMACIMIZ ÇOCUKLARIN HER ALANDA SAĞLIKLI VE MUTLU ŞEKİLDE BÜYÜMESİDİR"

Bilecik Belediyesi'nin yıllardır çocukları yaz spor okulları bünyesinde bir araya getirdiğini hatırlatan Başkanvekili Subaşı, "Bugün bizler için de gurur tablosunun oluştuğu bir anı yaşıyoruz. Yaz Spor Okullarımızdan mezun olan çocuklarımıza sertifikalarını verdik. Özverinizden ve emeğinizden dolayı siz aile üyelerine çok teşekkür ediyorum. Bıkmadan, yorulmadan çocuklarınızı bizlere getirerek teslim ettiniz. Biz de öğretmenlerimizle birlikte elimizden gelen gayreti gösterdik. Onların hem spor anlamında hem de düşünme ve zihinsel anlamda kendilerini geliştirme imkanı sunduk. Umuyorum kurslarımızın kış sezonunda olanlarını da çocuklarımızın hizmetine sunacağız. Amacımız çocuklarımızın her alanda sağlıklı ve mutlu olarak büyümesidir. Tekrar siz aile üyelerine, fedakar öğretmenlerimiz ve çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkanvekili Subaşı, konuşmasının ardından öğrencilere sertifikalarını verdi, hatıra fotoğrafı çektirerek, dondurma ikram etti.