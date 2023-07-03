Bilecik Belediyesi Yaz Spor Okulları Başladı

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları kapsamında yüzlerce öğrenci yüzme eğitimi almaya başladı. Basketbol, futbol, yüzme ve tenis spor dallarında öğrencilerin başvuru yaptığı Yaz Spor Okulları için kayıtlar devam ediyor.

Bilecik Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulları kapsamında yüzlerce öğrenci yüzme eğitimi almaya başladı.

Bilecik Belediyesi, bu yaz döneminde de binlerce çocuğun verimli ve keyifli bir yaz dönemi geçirmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Basketbol, futbol, yüzme ve tenis spor dallarında öğrencilerin başvuru yaptığı Yaz Spor Okulları için kayıtlar devam ederken öğrenciler, uzman eğitmenler eşliğinde yüzmeye başladı. Yüzme kurslarına, Bilecik Belediyesi tarafından ulaşım imkanı da sunuluyor.

Su Eğlence Dünyası'nda verilen yüzme kursu başlangıç programına katılan Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı ve Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan, öğrenci ve velilerle sohbet etti. 5-12 yaş arasında çocukların kayıt yaptırabileceği spor okullarının başladığını kaydeden Subaşı, "Bilecik Belediyesi olarak, bu yıl da yüzlerce çocuğumuzu ağırlamaya devam ediyoruz. Amacımız, onların her alanda geleceğe hazırlanmalarında onlara yardımcı olmaktır. Eğitimlerine devam eden öğrencilerimiz, burada yüzmeyi en iyi şekilde öğrenerek ayrılmış oluyor. Bu da bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

Vatandaşlar, spor okullarına ilişkin ayrıntılı bilgiyi 0 228 214 91 87 numaralı telefonları arayarak alabilecek.