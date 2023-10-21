Haberler ›› Spor ›› Bilecik Belediyesi Kamu Spor Oyunları Basketbol Erkekler Marmara Bölge Şampiyonasında 3. oldu

Bilecik Belediyesi Kamu Spor Oyunları Basketbol Erkekler Marmara Bölge Şampiyonasında 3. oldu

Bilecik'in ev sahipliğinde düzenlenen Kamu Spor Oyunları Basketbol Erkekler Marmara Bölge Şampiyonasında Bilecik Belediye takımı 3. olarak turnuvaya veda etti. Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı takımı ziyaret ederek başarılarını tebrik etti.