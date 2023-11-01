Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi 10. Grup'ta ikinci hafta müsabakasında Bilecik Belediye Spor Voleybol Takımı, deplasmanda Düzce Voleybol Takımı'nı 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı.

Bilecik Belediye Spor Voleybol Takımı, Düzce'yi 3-0 mağlup etti

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi 10. Grup'ta ikinci hafta geride kalırken, Bilecik Belediye Spor Voleybol Takımı da Düzce Voleybol Takımı'nı 3-0 mağlup etti.

Düzce 18 Temmuz Spor Salonu'nda oynana TVF Ligi 10. Grup'ta ikinci hafta müsabakasında Bilecik Belediye Spor Voleybol Takımı, deplasmanda Düzce Voleybol Takımı'nı 3-0 yendi. Filenin şimşekleri, ilk seti 13-25, ikinci seti 11-25 ve son seti 15-25 kazanarak, ligde 2'de 2 yaptı. Bilecik Belediye Spor Voleybol Takımı ligin üçüncü haftasında haftası BAY geçerken, dördüncü hafta Bilecik derbisinde Bozüyük Belediye Eğitim Spor'u konuk edecek. - BİLECİK