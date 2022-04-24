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Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu Bilecikspor oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu Bilecikspor oldu

Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu final maçında Söğütspor'u 5-0 yenen Bilecikspor oldu.

OSMANELİ, BİLECİK (İHA) - Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu final maçında Söğütspor'u 5-0 yenen Bilecikspor oldu.

Osmaneli İlçe Stadı'nda oynana Bilecik 1. Amatör Lig final maçında Söğütspor'u 5-0 yenen Bilecikspor lig şampiyonu oldu. İki takım taraftarlarının büyük desteği ile saha çıkan takımlar sıcak havanın altında mücadele ettiler. Maça iyi başlayan Bilecikspor maçın 1'inci dakikasında Abdülkadir Özdogan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra ataklarına devam eden Bilecikspor maçın 37'inci dakikasında kaptanı Ekrem Dal'ın golüyle durumu 2-0'a getirdi. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı Bilecikspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan Bilecikspor maçın 60'ıncı dakikasında Ahmet Hakan Önerbay'ın golüyle durumu 3-0'agetirdi. Maçın 78'inci dakikasında Ali Çukadar durumu 4-0'a getiren golü attı. Maçın 90+5'inci dakikasında takım kaptanı Ekrem Dal kendisinin ikinci takımın 5'inci golünü kaydetti. Bu golün santrası bile olmazken, maçı Bilecikspor 5-0 kazanarak lig şampiyonu oldu. Maç sonunda Bilecikspor şampiyonluk kupasını takım kaptanı Ekrem Dal alırken, kulüp başkanı Ali Muyşin ve antrenör Hasan Kol büyük sevgi vardı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Spor

Amatör Lig, Hisarcık, Osmaneli, Bilecik, Spor, Haberler

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