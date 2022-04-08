Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off grubundan ikinci hafta geride kaldı - Haberler

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Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off grubundan ikinci hafta geride kaldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off grubundan ikinci hafta geride kaldı

Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off grubundan ikinci hafta geride kalırken, Gölpazarı Belediyespor aldığı galibiyetle dikkat çekti.

GÖLPAZARI, BİLECİK (İHA) - Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off grubundan ikinci hafta geride kalırken, Gölpazarı Belediyespor aldığı galibiyetle dikkat çekti.

Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonun belli olacağı 6 takımlı Play-Off grubundan ikinci hafta geride kaldı. Pazaryeri İlçe Stadı'ndan oynanan müsabakada Bilecikspor, zorlu 1308 Osmaneli Belediyespor karşısında 3-1 kazanırken, averajla lider Söğüt ise, Gölpazarı İlçe Stadı'ndan Osmaneli Gençlerbirliğispor'u 3-0'la geçti. Grubun flaş takımı ve oynadığı futbolla göz dolduran Gölpazarı Belediyespor ise Osmaneli İlçe Stadı'ndan 1299 Bilecikspor Kulübü'nü 3-1 yendi. Bu sonuçlar sonrası Söğütspor ve Bilecikspor 4 puana ulaşırken, Gölpazarı Belediyespor ve 1308 Osmaneli Belediyespor 3'er puanla 3 ve 4'üncü sırayı paylaştı. 1299 Bilecikspor Kulübü ve Osmaneli Gençlerbirliğispor aldıkları mağlubiyetle 1 puanda kaldılar.

Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off grubunun 3'üncü haftasında Pazaryeri İlçe Stadı'nda Osmaneli Gençlerbirliğispor- Gölpazarı Belediyespor, Gölpazarı İlçe Stadı'ndan Söğütspor-1308 Osmaneli Belediyespor, Söğüt İlçe Stadında ise, 1299 Bilecikspor Kulübü ile Bilecikspor karşı karşıya gelecek. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Spor

Amatör Lig, Gölpazarı, Play Off, Bilecik, Spor, Haberler

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