BilardoMax Handikaplı 3 Bant Ligi İstanbul'da Başladı

23. BilardoMax Handikaplı 3 Bant Bilardo Ligi, İstanbul'da başladı. Dünya şampiyonu Eddy Merckx, turnuvanın ambiyansını övgüyle değerlendirdi ve burada bilardo için büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

BilardoMax Handikaplı 3 Bant Bilardo Ligi'nin 23.'sü İstanbul'da başladı. Turnuvaya katılan dünya şampiyonu ve rekortmen bilardocu Eddy Merckx, "Buranın bilardoya bir köprü gibi olduğunu düşünüyorum, çok güzel bir ambiyans var" dedi.

Bu yıl 23. kez düzenlenen BilardoMax Handikaplı 3 Bant Bilardo Ligi, İstanbul'da başladı. Şampiyonaya 2006 ve 2012 dünya şampiyonu, 2007 Avrupa şampiyonu, 2013 Dünya Oyunları şampiyonu ve 6 ıstaka 50 sayı ile dünya rekoru sahibi Belçikalı bilardo sporcusu Eddy Merckx de katıldı. Öte yandan eski milli futbolcu Tümer Metin ile ses sanatçısı Baha'nın yanı sıra Berkay Karakurt, Gökhan Salman, Ömer Karakurt, Birol Uymaz, Turgay Orak, Murat Tüzül, Önder Karakuş ve Mehmet Karakuş finallerden fix sporcu olarak dahil olacak ve 20 BilardoMax finalistiyle son 32 tablosunu oluşturacak. Turnuva, 19 Eylül Cuma günü sona erecek.

"Buranın bilardoya bir köprü gibi olduğunu düşünüyorum"

Belçikalı bilardocu Eddy Merckx de turnuvaya ilişkin İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Merckx, "Avrupa'da bile bu kadar çok bilardo masasının toplandığı bir kulüp bulamazsınız. Buranın bilardoya bir köprü gibi olduğunu düşünüyorum. Çok da güzel bir ambiyans var. Turnuvanın en önemli özelliklerinden biri; en yüksek sayı çekilen turnuvalardan bir tanesi olduğu için burada rekor kırmak adına şansımız çok daha yüksek" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
