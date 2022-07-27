Bilardo 9 top il birinciliği sona erdi Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo İl Temsilciği organizesinde düzenlenen "Sivas 9 Top 2022 İl Şampiyonası" sona erdi. Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo İl Temsilciği organizesinde düzenlenen "Sivas 9 Top 2022 İl Şampiyonası" sona erdi. Sivas Bilardo Spor Kulübü'nde düzenlenen il şampiyonasına 32 sporcu katılım sağladı. 9 Top kategorisinde yapılan bilardo turnuvası renkli görüntülere sahne oldu. Sporcular dereceye girebilmek için hünerlerini sergiledi. Turnuva sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalya takdim edildi. Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, dereceye giren sporcuları tebrik ederek başarılar diledi. - SİVAS İhlas Haber Ajansı / Spor gençlik Sivas Spor Haberler

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