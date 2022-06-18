Bilardo: 3 Bant Ferdi Avrupa Şampiyonası Hollanda'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Ferdi Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Semih Saygıner, üçüncü oldu. Hollanda'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Ferdi Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Semih Saygıner, üçüncü oldu. Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Semih Saygıner, yarı finalde ev sahibi ülkeden Dick Jaspers ile karşılaştı. Hollandalı rakibine 50-33 mağlup olan Saygıner, bronz madalya kazandı. AA / Musa Samur - Spor Semih Saygıner Hollanda Spor Haberler

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