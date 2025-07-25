BİGG Spor Ödülleri sahiplerini buldu

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen BİGG Spor Ödülleri Töreni, bugün İstanbul'da gerçekleştirildi. Riva Kamp ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törene Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.

Bakan Osman Aşkın Bak törende yaptığı konuşmada, "Spor teknoloji alanında bu ödül töreni çok anlamlı. Özellikle sporun bir endüstri olduğunu gösterdik. Teknolojinin çok etkin şekilde kullanılmasını arzu ediyoruz. Bu sebeple de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla beraber bunu devam ettiriyoruz. Dışarıda da stantları gezdik. Çok özgün çalışmalar var. Bizleri heyecanlandıran işler var. Buradan tabii özellikle şunu da ifade etmek istiyorum. Değerli bakanımıza da teşekkür ediyoruz. Birlikte çok güzel projeler yapıyoruz. Gerçekten üreten gençler, çalışan üreten gençler projesi çerçevesinde beraberiz. İfade edildiği gibi TÜBİTAK kanalıyla yaptığımız spor araştırmalarıyla beraberiz. Gençlerle ilgili bilimsel çalışmalarda beraberiz. Ortak çalışıyoruz. Güzel bir birliktelik var ben de ifade ettim. Dolayısıyla teknoloji konusunda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah ülkemizin de milli teknoloji analizi ortaya koyduğu performansı görüyoruz. Bir süre daha güçlü gençlerin olduğu sporda başarılı gençlerin olduğu bir ülkeyi arzu ediyoruz. Bunun emarelerini görüyoruz. Gerçekten milli teknoloji gençleri heyecanlanıyor. Bu enerjiyi hem spor endüstrisine, sporun gelişmesine etkin bir şekilde kullanmak istiyoruz. Tabii ölçmediğimiz bir şeyi üretemezsiniz. Dolayısıyla buradan federasyon başkanlarına da ifade ediyorum, antrenörlere de ifade ediyorum. Özellikle gelişimine, sporcularımızın performansının ölçülmesinde, değerlendirilmesi ve spor sakatlıklarında başta olmak üzere pek çok hususta teknolojinin etkin bir şekilde kullanmasını arzu ediyoruz. Sakatlığın iyileşmeden bir sporcuyu müsabakaya çıkarmak bunun sakatlığı uzatmaktan başka bir şey değil. Bunun yanında performansı düşmüş. Yani merkezi içerisinde kaydetmiş veya vitaminlerin eksik olduğu veya kaslarınızda sorun olduğunu fark etmediğimiz sporcuyu da spora devam ettirirsek kaybederiz. Ne yapmamız gerekiyor? Herkesin bu hususta çok dikkatli olması lazım. Teknoloji kullanması lazım. Bilimsel verileri kullanması lazım. Teknolojiyi de kullanmamız lazım. Özellikle teknolojinin sporda kullanılması çok büyük avantajlar sağlayacak. Bu işin içerisinde yıllarca antrenörlük yapmış futbol hakemliği yapmış, yöneticilik yapmış birisi olan federasyon başkanlığı yapmış birisi olarak bu teknolojinin kullanılması şart. Artık sporda endüstri oyunun kurallarını çok iyi oynamamız lazım. İkinci husus federasyon başkanlarına tekrar söylüyorum. Bizim yerli merkezli malzemeleri kullanmamız lazım. Bu hususta önemli adımlar artık bu noktada da özellikle firmalarımızın bu yöndeki çalışmaları çok çok önemli. Federasyonları bu malzemelerin uluslararası federasyonlardan akreditasyonunun sağlaması için de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu çok önemli. Bizim daha çok ucuza mal edebileceğimiz spor malzemeleri var. Dışarıdan 10 liraya aldığınız malzemeyi biz 2 liraya bile mal ediyoruz. Dolayısıyla bu noktada da firmalarımıza destek olacağız. Bu noktada da Sanayi Teknoloji Bakanlığı ile işbirliğini yürütüyoruz" dedi.

KACIR: TEKNOLOJİDE YAŞANAN GELİŞMELERİN HER ALANDA DERİN İZLER BIRAKTIĞI BİR DÖNEMDEYİZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır konuşmasında, "BİGG spor ödülleri töreni vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyor, her birinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Girişimcilik eko- sistemimizin gelişimine katkı sunmasında ve spor alanında yenileşim fikirlerini hayata geçirilmesinde önemli bir dönüm noktası olmasını temenni ediyorum. Kıymetli dostlar, teknolojide yaşanan gelişmelerin her alanda derin izler bıraktığı bir dönemdeyiz. Bu değişim rüzgarında elbette spor endüstrisi de önemli şekilde payını alıyor. Spor yalnızca fizyolojik yeteneklerin değil dijital zekanın, algoritmik analizlerin ve inovatif mühendisliğin insan performansıyla bütünleştiği çok katmanlı bir yapıya evriliyor. Antrenmanla değil, veriye dayalı bilgi, ileri teknoloji ve stratejik aklın bütünleşmesiyle mümkün hale geliyor. Bu dönüşümün ekonomik boyutu da çok çarpıcı. Küresel rekor teknolojileri pazarının büyüklüğü geçtiğimiz yıl 26 milyar doları aştı. Yapılan araştırmalar 2 bin 32'ye gelindiğinde bu tutarın 139 milyar dolara ulaşacağını gösteriyor. Ülkemiz sahip olduğu güçlü AR-GE ve inovasyon ve ekosistemiyle spora ve teknolojiye yüksek ilgi duyan genç ve dinamik nüfusuyla sporun tüm branşlarındaki altyapı yatırımları spor teknolojilerinde dünya çapında başarı hikayeleri için güçlü bir potansiyele ve avantaja sahiptir. Türkiye'yi bu alanda sadece teknolojiyi kullanan değil, aynı zamanda geliştiren, üreten, teknolojiye yön veren ve teknolojiyi ihraç eden küresel bir inovasyon merkezine dönüştürmek. Okçuluktan güreşe, jimnastikten atıcılığa, voleyboldan masa tenisine, farklı branşlarda elde ettiğimiz başarıları yüksek teknolojiyle harmanlayarak, daha ileriye taşımayı ve kalıcı, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜL: SPORDAKİ GELİŞMELERİ YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA TAKİP ETMEK ÇOK KIYMETLİDİR

İstanbul Valisi Davut Gül ise, "Sporun hayatımızın içerisinde bu kadar yoğun olarak bulunduğu ve önemli bir endüstri olduğu bir dönemde spordaki gelişmeleri yerli ve milli imkanlarla takip etmek çok kıymetlidir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın öncülüğünde milli teknoloji hamlesiyle birlikte özellikle Teknofest'te 7'den 70'e herkesin teknolojiyle bir şekilde tanıştığını, içli dışına olduğunu görüyoruz. Buradaki fikirleri ürüne dönüşmesi ve bu ürünlerin de kullanılması bu süreci daha da güçlü hale getirecektir. Gençlik Spor Bakanlığımız özellikle bu ihtiyaçların yerli ve milli ürünlerle desteklenmesi noktasında bu yolu açtı. Bundan sonra bizlere düşen daha çok üretecek, daha iyisini üreteceğiz. ve rekabet koşullarını olabildiğince zorlayarak sadece ülkemizde değil dünyada kullanılan malzemeleri üretmektir. Emeği geçen başta sayın bakanlarımız olmak üzere katılan yarışmacılara, ürün getirenlere destek olan herkese teşekkürler" açıklamalarını yaptı.

Törende, spor teknolojileri alanında faaliyet gösteren yerli girişimler ödüllendirildi.

Mansiyon Ödülü alması uygun görülen markalar ve ödülü teslim alanlar şu şekilde:

Comparisonator Yazılım ve Danışmanlık adına Sayın Furkan Yağız

Dof Robotik Sanayi adına Sayın Mustafa Mertcan

Genoride Elektrikili Araçlar adına Sayın Gökhan Yağcı

Lnl Elektrik Elektronik Bilişim ve Danışmanlık adına Sayın Gizem Dündar

Navek Sportif Ürünler ve Danışmanlık adına Sayın Recep Demirkan

Vispection Bilgi Teknolojileri adına Sayın Mert Efe Yıldız

2025 yılı BİGG Spor ödüllerini almaya hak kazanan ilk 5 firma ise şu şekilde:

Catchpad Spor Eğitim vve Eğlence Teknolojileri adına Sayın Ahmet Sancaktutan

Kodgem Teknoloji Sanayi ve Ticaret adına Sayın Hatice Durmaz

Murat Uzdaş Poligon ve Atış Eğitim Sistemleri adına Sayın Murat Uzdaş

Vagustim Sağlık Teknolojileri adına Sayın Alican Erk

Weartechclub Giyilebilir Spor Ürünleri Hizmet ve Teknolojiler adına Özgül Dalkılıç

Törenin sonunda ödül kazanan girişimcilere plaket ve çekleri takdim edilirken, katılımcılar projeleri yakından inceleme fırsatı buldu. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.