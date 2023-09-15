- Bigalı Mehmet Çavuş Güreşleri'nde Başpehlivan Ertuğrul Dağdeviren oldu

ÇANAKKALE - Biga Belediyesi tarafından 18 Eylül Biga'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Bigalı Mehmet Çavuş Yağlı Pehlivan Güreşlerinin başpehlivanı Ertuğrul Dağdeviren oldu.

Biga Belediyesi tarafından 18 Eylül Biga'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Bigalı Mehmet Çavuş Yağlı Pehlivan Güreşleri İrfan Şahin Er Meydanı'nda düzenlendi. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan himayelerinde Güreş Ağası Hasan Karabiber'in destekleriyle düzenlenen güreşlerde 500 pehlivan kol bağladı ve binlerce vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Türk bayrağı ile er meydanına çıkan pehlivanlar alkışlandı. Bigalı Mehmet Çavuş yağlı pehlivan güreşlerinde müsabakalar minik, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta ve büyük orta, baş altı ve baş kategorilerinde gerçekleşti. Kule hakemlerinin çağrısıyla sahaya gelen güreşçiler, önce peşrev çekti, ardından pehlivanlar, rakibinin sırtını yere getirmek için kıyasıya mücadele etti.

45 başpehlivanın kıyasıya mücadele ettiği başpehlivanlık güreşlerinin finalinde heyecan yaşanırken rakibi Hamza Köseoğlu'nu yenen Ertuğrul Dağdeviren başpehlivan oldu. Başpehlivan Ertuğrul Dağdeviren'e, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarih Alan Başkanı İsmail Kaşdemir tarafından altın kemer takdim edildi. Ayrıca Madalya ve kupayı başpehlivan Ertuğrul Dağdeviren'e AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider takdim etti. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarih Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, dereceye giren diğer pehlivanlara madalya ve kupalarını takdim etti. Güreşlerde ayrıca Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, dereceye giren tüm güreşçilere zembil hediye etti.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Kurtuluşumun 101'inci yılını yaşadığımız bu güzel günlerde 4 Eylül'de başlayan kurtuluş etkinliklerimiz bugünde İrfan Şahin Er Meydanında Bigalı Mehmet Çavuş Yağlı Pehlivan Güreşleri olarak şuanda kıran kırana güreşler oldu. Biz geçmişimizi unutmamak ve gelecek nesillere aktarmak için bu yapılan etkinlikleri kıymetli buluyoruz. Dünümüzü unutmamamız lazım, bugünün kıymetini çok iyi anlamamız ve anlatmamız lazım. Onun için biz bu meydanları emanet eden, bu güzel vatanımızı bize emanet eden tüm geçmişlerimizi, şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. ve gelecek nesillere de bu milli ve manevi değerlerimizi aktarmak anlamında etkinliklerimizi, coşkulu bir şekilde gerçekleştiriyoruz" dedi.