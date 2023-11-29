BİDOS Kulübü Üyeleri Küçükelmalı Göleti'nde Doğa Yürüyüşü Gerçekleştirdi

Bilecik'te faaliyet gösteren Bilecik Doğa Sporları Derneği (BİDOS) Kulübü üyelerinin bu haftaki gezi rotası Küçükelmalı Göleti oldu.

Bilecik'in tanıtımına büyük katkılar sağlayan BİDOS'un iki haftada bir gerçekleştirdiği doğa yürüyüşlerinde bu haftaki rotaları Pazaryeri ilçesinde bulunan Küçükelmalı Göleti oldu. Orta zorlukta bir rotada gerçekleştirilen yürüyüş, Küçükelmalı Tabiat Parkı'ndan başlayarak yine tabiat parkında son buldu. Ekip yaklaşık 12 kilometrelik yürüyüşü yağmur ve kar altında tamamladı. Yürüyüş sonunda kulüp üyeleri, meşhur Pazaryeri bozası ve helvasından tadarak ilçeden ayrıldı.

Yapılan yürüyüş hakkında bilgi veren grup üyesi Fitnat Ceyhan, "BİDOS Kulübü yürüyüşlerinde Bilecik ve bölgesinin tanıtılmasının yanı sıra katılımcılara ateş yakma, kamp kurma, doğada hayatta kalma ve temel yürüyüş bilgilerini de vermektedir. Yürüyüşe katılan sporcular Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü akreditasyonunda dağcılık branşında faaliyet gerçekleştirmekten, ilimize katkı sağlamaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdiler. Bu faaliyette Bilecik Belediyesi'nin sağlamış olduğu araç desteği konusunda da yetkililere grup adına teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK