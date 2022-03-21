ERZURUM (AA) - Türkiye Kayak Federasyonunun faaliyet programında yer alan Biathlon Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da tamamlandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Kandilli Biathlon ve Kayaklı Koşu Merkezi'nde iki gün süren organizasyona farklı yaş kategorilerinde 114 sporcu katıldı.

Organizasyonda ilk gün Zana Öztunç (20+ erkekler), Berna Yılmaz (20+ yaş kadınlar), Mine Kılıç (20 yaş altı), Abdurahim Duman (20 yaş altı), Özdenur Özden (18 yaş altı), İslam Demir (18 yaş altı), Zülal Türk (16 yaş altı), Davut İmir (16 yaş altı erkekler), Betül Aktaş (14 yaş altı), Ali İhsan Koca (14 yaş altı), Havvanur Eskikan (13 yaş altı), Mehmet Sefa Ertaş (13 yaş altı) kategorilerinde birincilik elde etti.

Şampiyonada ikinci gün müsabakalarında ise Halil İbrahim Yılmaz (20+ yaş erkekler), Berna Yılmaz (20+ kadınlar), Mine Kılıç (20 yaş altı), Abdurahim Duman (20 yaş altı), Özdenur Özden (18 yaş altı), İslam Demir (18 yaş altı), Zülal Türk (16 yaş altı), Bayram Keklik (16 yaş altı), Senanur Karaman (14 yaş altı), Ali İhsan Koca (14 yaş altı), Havvanur Eskikan (13 yaş altı), Bulut Meral (13 yaş altı erkekler) kategorilerinde birincilik madalyası kazandı.

Müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara madalyaları Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Yıldırım ve Türkiye Kayak Federasyonu Danışma Kurulu Üyesi Mustafa Yıkıcı tarafından takdim edildi.