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Biathle-Triathle Türkiye Şampiyonası, İstanbul'da yapıldı

AA - Emrah Oktay - Spor
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Biathle-Triathle Türkiye Şampiyonası, İstanbul'da yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Uluslararası İstanbul Su Sporları Festivali kapsamında Biathle-Triathle Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Uluslararası İstanbul Su Sporları Festivali kapsamında Biathle-Triathle Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi.

Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda yapılan festivalde Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF) da Biathle-Triathle Türkiye Şampiyonası'nı düzenledi.

Organizasyonun yüzme ve koşu disiplinlerinden oluşan "biathle" etabı 9, 11, 13, 15, 17 ve 19 yaş altı, gençler ile büyükler kategorilerinde, yüzme, koşu ve atış disiplinlerinden oluşan "triathle" etabı ise 11, 13, 15, 17 ve 19 yaş altı, gençler ile büyükler kategorilerinde yapıldı.

Biathle ayağına 71 kadın ve 96 erkek olmak üzere toplam 167, triathle ayağına ise 88 kadın ve 116 erkek olmak üzere 204 sporcu katıldı.

Triathle kategorisinde büyük kadınlarda Merve Kukul, büyük erkeklerde Mete Berk Demiryol, Berk Haydari ve Yusuf Gönül şampiyon oldu.

Biatle kategorisinde ise büyük kadınlarda Ebrar İlhan, büyük erkeklerde Berkay Mutlu, Abdulvahap Karaaslan ve Ömer Faruk Cengiz şampiyonluğa ulaştı.

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AA / Emrah Oktay - Spor

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