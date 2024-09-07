Beyzanur Akkuş Gümüş Madalya Kazandı

İspanya'nın Pontevedra kentinde düzenlenen U20 Dünya Şampiyonası'na katılan Bayburtlu milli sporcu Beyzanur Akkuş, final maçında rakibine yenildi, gümüş madalyanın sahibi oldu. Dünya şampiyonu olmayı son anda, final maçında kaçıran Akkuş, Haziran ayında katıldığı U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, 65 kilo kadınlar kategorisinde Avrupa Şampiyonu olmuştu.

Dünya şampiyonluğu yolunda emin adımlarla ilerleyen Akkuş, yarı finalde 65 kilogramda Bağımsız Sporcu Margarita Salnazarian'la karşılaştı. Salnazarian'ı 10-0 teknik üstünlükle yenen Akkuş finale yükseldi. Finalde Japon rakibi Nana Ikehata ile karşı karşıya gelen, Pontevedra kentindeki organizasyonun beşinci gününde, 65 kilo finalinde mindere çıkan Beyzanur Akkuş, Japon Nana Ikehata'ya yenilerek gümüş madalya aldı.

Dünya şampiyonu olmak için gece gündüz demeden çok çalışan, Bayburt'un milli gururu Akkuş, kazandığı gümüş madalyayla tüm Türkiye'yi sevindirdi. - BAYBURT