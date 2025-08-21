Beyza Nur Akkuş, U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 65 kilogramda mücadele eden milli güreşçi Beyza Nur Akkuş, bronz madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Bulgaristan'ın Samokov kentinde düzenlenen U20 Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 65 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Beyza Nur Akkuş, Moğol rakibi Narkhajid Nyamsuren'i 4-3, Macar rakibi Viktoria Pupp'u 10-0 sayı tuşuyla, bronz madalya mücadelesinde ise Amerikalı rakibi Daniella Nugent'i 10-0 sayı tuşuyla mağlup ederek, bronz madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
