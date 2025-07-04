Beyza Nur Akkuş Avrupa Şampiyonu Oldu

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U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 65 kiloda mücadele eden Beyza Nur Akkuş, finalde Rus rakibini yenerek altın madalya kazandı.

U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 65 kiloda mindere çıkan Beyza Nur Akkuş, finalde Rus Margarita Salnazarian'ı yenerek altın madalya kazandı.

İtalya'nın Caorle kentinde düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 65 kiloda mindere çıkan Beyza Nur Akkuş, ilk turda Bulgar rakibi Sara S. Ahmedova'yı 10-0 teknik üstünlükle mağlup etti. Çeyrek finalde İsveç rakibi Saga Svenson'u 6-2 yenen milli güreşçi, yarı finalde Macar rakibi Viktoria Pupp'ı 10-0 teknik üstünlükle yenerek finale yükseldi. Finalde ise milli güreşçi Beyza Nur Akkuş, Rus Margarita Salnazarian'ı 4-4'ten yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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