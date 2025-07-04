Beyza Nur Akkuş Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

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İtalya'nın Caorle kentinde düzenlenen Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda, kadınlar 65 kiloda yarışan milli sporcu Beyza Nur Akkuş altın madalya kazanarak finale yükseldi. Ayrıca, 20 yaş altı milli kadın güreş takımı toplamda 5 madalya elde etti.

Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde yarışan milli sporculardan Beyza Nur Akkuş, 65 kiloda altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, İtalya'nın Caorle kentinde düzenlenen organizasyona, kadınlar 53, 57, 62, 65 ve 72 kilo sıkletlerindeki madalya müsabakalarıyla devam edildi.

65 kiloda mindere çıkan Beyza Nur, finalde Rus Margarita Salnazarian'ı mağlup ederek şampiyon oldu.

Şevval Çayır ise Rus Ekaterina Chikanova ile karşılaştığı 53 kilo bronz madalya maçından galip ayrıldı.

20 Yaş Altı Milli Kadın Güreş Takımı böylece şampiyonayı 5 madalyayla (1 altın, 1 gümüş, 3 bronz) tamamladı. Tüm sıkletlerdeki maçlar sonucu 108 puan toplayan kadın güreşçiler, takım sıralamasında Ukrayna'nın (116) arkasında 2'nci oldu.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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