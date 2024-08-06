Beytullah Balkancı Bursa'da 3. Atıcılık Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu

Türkiye Atıcı Kulübü tarafından Bursa'da düzenlenen 3. Atıcılık Şampiyonası'nda Beytullah Balkancı şampiyon oldu.

Düzce'de atıcılık sporları ile ilgilenen sporcu sayısı her geçen gün artıyor. Bu çerçevede Türkiye Atıcılık Kulübü tarafından Bursa'da düzenlenen bölgesel Lig 3. atıcılık müsabakalarında Düzce'den de sporcular yarıştı. Düzceli Sporcu Beytullah Balkancı şampiyonada birinci olarak altın madalyanın şampiyonu oldu. - DÜZCE