Beysu Konyaspor Basketbol, başantrenör Engin Gençoğlu'yla sözleşme yeniledi - Haberler

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Beysu Konyaspor Basketbol, başantrenör Engin Gençoğlu'yla sözleşme yeniledi

AA - Arif Yavuz - Spor
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Beysu Konyaspor Basketbol, başantrenör Engin Gençoğlu'yla sözleşme yeniledi

ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Beysu Konyaspor Basketbol, başantrenör Engin Gençoğlu'yla sözleşme yenilendiğini duyurdu.

ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Beysu Konyaspor Basketbol, başantrenör Engin Gençoğlu'yla sözleşme yenilendiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Beysu Konyaspor'umuzun başantrenörü Engin Gençoğlu ile sözleşme yeniledik. 2022-2023 sezon sonuna kadar devam ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, idari binada gerçekleştirilen imza törenine kulüp yöneticisi Ali Camgöz ile genel menajer Yaşar Berber'in katıldığı belirtildi.

AA / Arif Yavuz - Spor

Basketbol Süper Ligi basketbol Konyaspor Spor Haberler

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