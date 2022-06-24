Beysu Konyaspor Basketbol, başantrenör Engin Gençoğlu'yla sözleşme yeniledi
AA - Arif Yavuz - Spor
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ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Beysu Konyaspor Basketbol, başantrenör Engin Gençoğlu'yla sözleşme yenilendiğini duyurdu.
ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Beysu Konyaspor Basketbol, başantrenör Engin Gençoğlu'yla sözleşme yenilendiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Beysu Konyaspor'umuzun başantrenörü Engin Gençoğlu ile sözleşme yeniledik. 2022-2023 sezon sonuna kadar devam ediyoruz." ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, idari binada gerçekleştirilen imza törenine kulüp yöneticisi Ali Camgöz ile genel menajer Yaşar Berber'in katıldığı belirtildi.
AA / Arif Yavuz - Spor