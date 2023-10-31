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Beypazarı Şehir Stadı Yenileme Çalışmaları Tamamlandı

Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Şehir Stadı'ndaki yenileme çalışmalarını inceledi. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Lal, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi ve gece maçlarının da oynanabileceğini belirtti. Ayrıca, basketbol sahası, tenis kortu ve plaj voleybol sahası yapımı da planlandı.