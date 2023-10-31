Beypazarı Şehir Stadı Yenileme Çalışmaları Tamamlandı
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Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Şehir Stadı'ndaki yenileme çalışmalarını inceledi. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Lal, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi ve gece maçlarının da oynanabileceğini belirtti. Ayrıca, basketbol sahası, tenis kortu ve plaj voleybol sahası yapımı da planlandı.
Ankara'nın Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Şehir Stadında inceleme yaptı.
Yılmaz, yenileme çalışmalarına ilişkin İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Lal'den bilgi aldı.
Lal, çalışmaların ardından statta gece maçlarının da oynanabileceğini belirterek, "Şehir Stadımızda şeref ve seyirci tribünleri tamamlandı. Soyunma ve hakem odaları, duşlar, idare merkezi yapıldı. Stadın yan tarafında da atma ve atlama alanları için özel alanlar oluşturuldu." dedi.
Lal, basketbol sahası, tenis kortu ve plaj voleybol sahası yapımının da planlandığını kaydetti.