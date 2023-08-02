Beypazarı'nda Yaz Kur'an Kursları Arası Kardeşlik Futbol Turnuvası Başladı

Beypazarı ilçesinde Müftülük tarafından düzenlenen Yaz Kur'an Kursları Arası Kardeşlik Futbol Turnuvası başladı. Turnuvaya 17 takım katıldı ve çocuklar centilmence mücadele ederek birbirlerini kırmadılar. Turnuva 5 Ağustos'a kadar sürecek.

Beypazarı ilçesinde Müftülük tarafından düzenlenen Yaz Kur'an Kursları Arası Kardeşlik Futbol Turnuvası başladı.

Müftülük Yatılı Bölge Erkek Hafızlık Kur'an Kursu yanındaki sahada gerçekleştirilen turnuvaya 17 takım katıldı.

İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, çocukların maçlarda centilmence mücadele ederek birbirilerini kırmadıklarını söyledi.

Arzu ettikleri tablonun bu maçlarda kendini gösterdiğini belirten İnciler, "Çocuklar dua ederek maça çıkıyorlar. Ağızların hiçbir argo kelimi duymuyorsunuz. İstediğimiz, özlediğimiz bir tablo çerçevesinde maçlar sürüyor." dedi.

Kur'an Kursları Arası Kardeşlik Futbol Turnuvası, 5 Ağustos'a kadar sürecek.