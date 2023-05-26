Beypazarı'nda Ortaokullar Arası Futbol Turnuvası Düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen ÇEDES projesi kapsamında, Beypazarı ilçesinde ortaokullar arası futbol turnuvası yapıldı. Turnuvada Beypazarı Ortaokulu birinci oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığının ortak protokolü ile imzalanan Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES) kapsamında, Beypazarı ilçesinde ortaokullar arası futbol turnuvası düzenlendi.

İlçe Müftülüğü Erkek Hafızlık Kuran Kursu bahçesinde bulunan halı sahada düzenlenen turnuva, bugün yapılan filan maçıyla tamamlandı.

Turnuvada, Beypazarı Ortaokulu birinci, Gazi Gündüzalp Ortaokulu ikinci, Akşemsettin Ortaokulu üçüncü oldu.

Beypazarı Ortaokulu'na kupasını Kaymakam Oktay Erdoğan verdi.

Erdoğan ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, turnuvada emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu da proje kapsamında pek çok etkinlik düzenlendiklerini söyledi.