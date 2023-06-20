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Beypazarı'nda Gençlere Yönelik Spor Programları Düzenlenecek

Beypazarı'nda Gençlere Yönelik Spor Programları Düzenlenecek

Spor Haberleri

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özgür Bediz tarafından gençlere yönelik spor programları düzenlenecek. Program kapsamında futbol, voleybol, atletizm, yüzme, badminton, bisiklet, oryantring, tekvando, jimnastik, aerobik-step, halk oyunları, kickboks, welness, pomem besyo hazırlık branşlarında kurslar verilecek.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde gençlere yönelik spor programları düzenlenecek.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özgür Bediz, gazetecilere, Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı "Yaza Hareketli Giriyoruz" programı kapsamında, bir çok branş dalında gençlere kurslar vereceklerini söyledi.

Futbol olmak üzere çok sayıda branşta kurslar vereceklerini belirten Bediz, "Voleybol, Atletizm, Yüzme, Badminton, Bisiklet, Oryantring, Tekvando, Jimnastik, Aerobik-Step, Halk oyunları, Kickboks, Welness, Pomem Besyo hazırlık branşlarında kayıtlarımız başlamıştır." diye konuştu.

Bediz, kayıt yaptırmak isteyenlerin müdürlük binasına (RAM) gelerek işlemlerini yapabileceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Spor

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