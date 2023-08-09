Beypazarı'nda düzenlenen Yaz Kur'an Kursları Arası Futbol Turnuvası tamamlandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen, 'Yaz Kur'an Kursları Arası Futbol Turnuvası'nda Hafızlık Kuran Kursu takımı şampiyon oldu. Turnuvada ikinciliği Akyazı Camisi, üçüncülüğü Karapınar Camisi, dördüncülüğü ise Hamzalar Camisi takımları elde etti.