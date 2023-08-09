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Beypazarı'nda düzenlenen Yaz Kur'an Kursları Arası Futbol Turnuvası tamamlandı

Spor Haberleri

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen, 'Yaz Kur'an Kursları Arası Futbol Turnuvası'nda Hafızlık Kuran Kursu takımı şampiyon oldu. Turnuvada ikinciliği Akyazı Camisi, üçüncülüğü Karapınar Camisi, dördüncülüğü ise Hamzalar Camisi takımları elde etti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen, "Yaz Kur'an Kursları Arası Futbol Turnuvası" tamamlandı.

İlçe Müftülüğünce "Gençliğe Değer Projesi" kapsamında organize edilen turnuvanın şampiyonu, Hafızlık Kuran Kursu takımı oldu. Turnuvada ikinciliği Akyazı Camisi, üçüncülüğü Karapınar Camisi, dördüncülüğü ise Hamzalar Camisi takımları elde etti.

Şampiyon takım kupasını, Beypazarı Müftülüğü Şube Müdürü Davut Karakaya'nın elinden aldı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Spor

Beypazarı Hisarcık Ankara Futbol Spor Haberler

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