Beypazarı İlçe Spor Müdürlüğü Yaz Spor Okullarına Yoğun İlgi

Beypazarı İlçe Spor Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle bu yıl yaz spor okullarına binin üzerinde öğrencinin katıldığını bildirdi. Öğrencilere halk oyunları başta olmak üzere, çeşitli spor branşlarında kurslar verildi.

Beypazarı İlçe Spor Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle bu yıl yaz spor okullarına binin üzerinde öğrencinin katıldığını bildirdi.

Beypazarı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özgür Bediz, ilçede hayata geçirilen yaz spor okullarına yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Yaz spor okullarında öğrencilere halk oyunları başta olmak üzere, jimnastik, voleybol, basketbol, atletizm, badminton, tekvando, kick boks ve futbol gibi çeşitli branşlarda kursların verildiğini belirten Bediz, "Öğreticilerimize hocalarımız tarafından alanlarındaki eğitimler veriliyor. Bu yıl aileler de çocuklarının bu kurslara katılması için oldukça özveride bulundular. Çocukları sporla hayata bağlamaya çalışıyoruz. Kurslara katılan tüm öğrencilerimizden kurslardan memnun kaldıklarını ifade ettiler." dedi.

Bediz, polis okullarına ve benden eğitimi fakültelerine giriş için de öğrencilere kursların verildiğini kaydetti.