Beypazarı İlçe Spor Müdürlüğü Plaj Voleybolu Şampiyonu
30 Ağustos Zafer Kupası Plaj Voleybol müsabakaları finalinde Beypazarı İlçe Spor Müdürlüğü Spor Kulübü, Orman İşletme Müdürlüğü Spor Kulübü'nü 2-1 yenerek şampiyon oldu. İkinci ve üçüncülük ise sırasıyla Orman İşletme Müdürlüğü Takımı ve Sağlık İlçe Müdürlüğü Takımı'nın oldu.
30 Ağustos Zafer Kupası Plaj Voleybol müsabakaları finalinde Orman İşletme Müdürlüğü Spor Kulübünü 2-1 yenen Beypazarı İlçe Spor Müdürlüğü Spor Kulübü şampiyon oldu.
Beypazarı İlçe Plaj Voleybol Sahası'nda yapılan 30 Ağustos Zafer Kupası Plaj Voleybol müsabakaları finalinde Orman İşletme Müdürlüğü Spor Kulübü ile Beypazarı İlçe Spor Müdürlüğü Spor Kulübü karşılaştı. Maçı 2-1 kazanan Beypazarı ekibi organizasyonu birinci sırada bitirdi.
30 Ağustos Zafer Kupası Plaj Voleybolu müsabakalarında, 2'nci Orman İşletme Müdürlüğü Takımı olurken, 3'üncülüğü de Sağlık İlçe Müdürlüğü Takımı elde etti.
Dereceye giren takımların madalya ve kupalarını Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Belediye Başkanı Özer Kasap, İlçe Spor Müdürü Ahmet Lal takdim etti.