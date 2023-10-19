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Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosiklet Denetimi Gerçekleştirdi

Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe genelinde motosiklet denetimi gerçekleştirdi. Abartı egzoz ve aşırı gürültü çıkaran motosikletler üzerindeki denetimler artırıldı. Son bir hafta içinde 22 motosiklet sürücüsü hakkında işlem yapıldı ve 13 motosiklet abartı egzozdan dolayı otoparka çekildi.