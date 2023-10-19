Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosiklet Denetimi Gerçekleştirdi
Spor Haberleri
Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe genelinde motosiklet denetimi gerçekleştirdi. Abartı egzoz ve aşırı gürültü çıkaran motosikletler üzerindeki denetimler artırıldı. Son bir hafta içinde 22 motosiklet sürücüsü hakkında işlem yapıldı ve 13 motosiklet abartı egzozdan dolayı otoparka çekildi.
Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe genelinde motosiklet denetimi gerçekleştirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, abartı egzoz ve aşırı gürültü çıkaran motosikletler üzerindeki denetimlerini artırdı.
Son bir hafta içinde yapılan denetimde 22 motosiklet sürücüsü hakkında işlem yapıldı, abartı egzozdan 13 motosiklet otoparka çekildi.
İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, gerek trafik ekiplerinin, gerek diğer ekiplerin motosikletler üzerindeki denetim hassasiyetinin sürdüğünü kaydetti.
???????