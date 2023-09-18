Beypazarı Emniyet Müdürlüğü Modifiye Araç Denetimlerini Artırıyor

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü, modifiye araçlar üzerindeki denetimlerin artırıldığını bildirdi. Ocak 2023'ten itibaren yapılan denetimlerde, yüksek sesle müzik çalan 61 araç sürücüsüne, modifiye araç ve abartı egzoz kullanan 80 sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 44 sürücüye cezai işlem uygulandı ve 385 araç trafikten men edildi.

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü, modifiye araçlar üzerindeki denetimlerin artırıldığını bildirdi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ocak 2023'ten itibaren yaptığı denetimlerde, 61 araç sürücüsüne yüksek sesle müzik çalmak, 80 sürücüye modifiye araç ve abartı egzozdan, 44 sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten cezai işlem uyguladı, 385 aracı trafikten men etti.

İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, yaptığı açıklamada, bazı denetim ve uygulamalara kendisinin de katıldığını söyledi.

İlçede insanların güvenliğini tehlikeye düşürenlerin takipçisi olacaklarını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Geceleyin özellikle aşırı gürültü çıkaran araçlar, motosikletler üzerindeki trafik denetim uygulamalarımız artarak sürüyor. İlçe genelinde bu tür araçları gerek kameralar sayesinde gerekse ekiplerle takip ederek motorize yunus ekiplerinin de desteğiyle kısa süre içinde yakalıyoruz ve gereğini yapıyoruz. Beypazarı'nda kimsenin huzuru ve güvenliğini bozmasına müsaade etmeyeceğiz."