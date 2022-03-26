Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü: 1-1 - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü: 1-1

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü: 1-1

STAT: Kızılcabölük SemtHAKEMLER: Engin Atmaca (xx), Turhan Akbaş (xx), Coşkun Yalçın (xx)KIZILCABÖLÜKSPOR: Amaç Ulaş (xx) - Ali (xx), Adem (xx), Mehmet Kaan (xxx), Furkan Şamil (x) (Dk. 78 Can x), İdris (x) (Dk. 78 Cihan x), Yunus Emre (xx), Anıl (xx), Mehmet Can (x) (Dk.

STAT: Kızılcabölük Semt

HAKEMLER: Engin Atmaca (xx), Turhan Akbaş (xx), Coşkun Yalçın (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Amaç Ulaş (xx) - Ali (xx), Adem (xx), Mehmet Kaan (xxx), Furkan Şamil (x) (Dk. 78 Can x), İdris (x) (Dk. 78 Cihan x), Yunus Emre (xx), Anıl (xx), Mehmet Can (x) (Dk. 67 Mustafa x), Mehmet Akif (x) (Dk. 30 Alpay xx), Vedat (xx)

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI FUTBOL KULÜBÜ: Burak (xx) - Şemsettin Ender (xx), Kubilay (xx), Emre Çölgeçen (xx), Gökhan (xx), Emirhan Nevzat (xx), Tolunay (xx), Furkan Tütüncü (x) (Dk. 83 Furkan Kara x), Ergun (xx) (Dk. 74 Yasin x), Onur (x) (Dk. 83 Muhammet x), Yunus (x) (Dk. 65 Semih x)

GOLLER: Dk. 2 Mehmet Kaan (Kızılcabölük), Dk. 9 (Pen) Ergun (Beyoğlu)

SARI KARTLAR: Furkan, Ali (Kızılcabölük), Tolunay (Beyoğlu)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Kızılcabölükspor, evinde Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip 2'nci dakikada Mehmet Kaan'ın golüyle öne geçerken, konuk takım bu gole 9'uncu dakikada penaltıdan Ergun'la yanıt verdi. Bu sonuçla Kızılcabölükspor 29, Beyoğlu Yeni Çarşı FK ise 35 puana ulaştı.


- Denizli

Demirören Haber Ajansı / Spor

Kızılcabölükspor, Kızılcabölük, Mehmet Kaan, Yunus Emre, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title