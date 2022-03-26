Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü: 1-1

STAT: Kızılcabölük Semt

HAKEMLER: Engin Atmaca (xx), Turhan Akbaş (xx), Coşkun Yalçın (xx)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Kızılcabölükspor, evinde Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip 2'nci dakikada Mehmet Kaan'ın golüyle öne geçerken, konuk takım bu gole 9'uncu dakikada penaltıdan Ergun'la yanıt verdi. Bu sonuçla Kızılcabölükspor 29, Beyoğlu Yeni Çarşı FK ise 35 puana ulaştı.

Demirören Haber Ajansı / Spor