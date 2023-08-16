Beyoğlu'nda Dron Destekli Kırmızı Işık İhlali Denetimi

Beyoğlu'nda dron desteğiyle yapılan kırmızı ışık ihlali denetiminde kurallara uymayan sürücülere para cezası uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Piyalepaşa Bulvarı'nda denetim noktası oluşturdu. Havadan dron destekli yapılan denetimde, bazı sürücüler kontrol noktasında durdurularak belgeleri incelendi. Kırmızı ışıkta durmayan 8 sürücüye 951'er lira para cezası kesilirken, emniyet kemeri takmayan, trafik işaretleri ve levhalarına uymayan, sürücü belgesini yanında bulundurmayan, mekanik değişiklikleri tescil belgesine işletmeyen sürücüler de dahil olmak üzere toplamda 12 bin 47 lira ceza verildi.