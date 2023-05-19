Beyoğlu Gençlik Şenliği'nde 19 Mayıs coşkusu yaşandı

Beyoğlu Belediyesi tarafından Hasköy sahilde düzenlenen 'Beyoğlu Gençlik Şenliği', 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı kutladı. Gençler müzik dinletileri, yarışmalar, ödüllü turnuvalar ve su sporları etkinlikleriyle unutulmaz bir gün geçirdi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da gençlerin bayram coşkusuna ortak oldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı, Beyoğlu Belediyesi tarafından Hasköy sahilde düzenlenen 'Beyoğlu Gençlik Şenliği' ile kutlandı. Programa katılan gençler; müzik dinletileri, yarışmalar, ödüllü turnuvalar ve çeşitli etkinliklerle unutulmaz bir gün yaşadı. Gençler ayrıca gerçekleştirilen Kürek deneyimi ile de su sporlarının heyecanını yaşama imkanı budu.

Beyoğlu Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı Hasköy Spor Tesisleri'nde düzenlediği 'Beyoğlu Gençlik Şenliği' ile kutladı. Saat 16.00'da başlayacak programda Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da gençlerin ve çocukların bayram coşkusuna ortak oldu.

"YÜZYILI İNŞA EDECEK GENÇLER BURADALAR"

Başkan Haydar Ali Yıldız, "Bütün bayramlarda olduğu gibi bugün de heyecanlıyız. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Ben de sabahtan itibaren Beyoğlu'nun tüm mahallelerinde bayramımızı kutluyorum. Bayramlarımız, sevinçlerimiz, bayrağımız, vatanımız, devletimiz bir. Birliğimiz daim olsun diyorum. Bugün Cumhuriyetimizin yüzüncü yılındayız. Gençlik ve Spor Bayramı ve Cumhuriyetimiz 100 yaşında. Ben hep 18 yaşında diyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, silah arkadaşlarının, şehitlerimizin bize emanet ettiği vatan, bıraktığı bu topraklarda, bugün saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı olarak, yüzüncü yıldan sonraki yüzyılı Türkiye olarak ifade ediyor. ve bu yüzyılı inşa edecek gençler buradalar. Beyoğlu'nda, İstanbul'da, Türkiye'nin dört bir yanındalar" dedi.

"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İYİ Kİ VAR OLMUŞ"

19 Mayıs Bayramı'nı kutlamaya gelen 13 yaşındaki Emirhan Soran, "Burada güzel etkinlikler var. Belediyenin böyle önemli bir bayramda, bu şekilde etkinlikler düzenlemesi açıkçası çok hoşuma gitti. Mustafa Kemal Atatürk için söylenecek söz yok. İyi ki var olmuş. İyi ki doğmuş ve bu ülkeyi kurmuş. Benim de hedeflerim ilerde bu ülkeye katkılı bir insan olmak. Gelecekte ülkemi onurlandırmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"HERKES KÜREK ÇEKMEYİ DENEMELİ"

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