Beylikovaspor 11 yeni transferini açıkladı

Süper Amatör Lig takımı Beylikovaspor, düzenlediği imza töreniyle 11 yeni transferini açıkladı.

2023-2024 Süper Amatör Lig sezonunda mücadele edecek olan Beylikovaspor, yeni sezon hazırlıklarına antrenör Levent Bayram ile anlaştı. Beylikovaspor yönetimi, Sportif Direktörlüğe ise Ömer Eren'i getirdi. Açıklanan teknik kadroya göre Levent Bayram'ın yardımcılıklarını Celil Çınar ve kaleci antrenörü Neşet Çolpan üstlendi. Beylikovaspor, iç transferde yalnızca 6 isim ile anlaşırken, birçok futbolcu ile yollarını ayırdı. Yönetim; Emre Aytemur, Ali Ertaş, İsmail Esmer, Mustafa Bilen, Tuna Erakay ve Alihan Özdemir ile yeniden el sıkıştı.

Beylikovaspor, Beylikova Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirdiği imza töreninde 11 yeni transferini açıkladı. Törende, Belediye Başkanı Özkan Alp, Kulüp Başkanı Ersin Kaya ve Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu. Teknik heyetin imzalarının ardından Birlikspor'dan Kaleci Eser Bozkurt ile Murat Korkmaz, Söğütspor'dan Hakan Demirel, Oğuz Çelik, Özkan Can, Samet Köstebekçi ve Onur Elmas; Vitraspor'dan İsmet Berkay Erdurmaz ile Yasir Yağcı'nın yanı sıra Kütahya Tepecikspor'dan Halil Mercan resmen Beylikovasporlu oldu.

Başkan Özkan Alp, Beylikova Gençlik Sporun her zaman yanında olduklarını ve yeni sezonda teknik heyet ve futbolculara başarılar diledi. - ESKİŞEHİR