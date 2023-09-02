Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği Sevgi ve Barış Buluşmaları'nda renkli tavla turnuvası

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 10'uncu Sevgi ve Barış Buluşmaları çerçevesinde basın mensupları arasında düzenlenen 'Tavla' turnuvası renkli görüntülere sahne oldu. Ulusal ve yerel basından birçok temsilcinin katıldığı turnuva, gazeteciler arasında büyük bir heyecan yarattı.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 10'uncu Sevgi ve Barış Buluşmaları çerçevesinde basın mensupları arasında düzenlenen 'Tavla' turnuvası renkli görüntülere sahne oldu.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 10'uncu Sevgi ve Barış Buluşmaları çerçevesinde düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Etkinliklerde gazeteciler arasında tavla turnuvası düzenlendi. Düzenlenen turnuvanın ilk günü renkli görüntülere sahne oldu. Turnuvaya ulusal ve yerel basından birçok temsilci katıldı. Sahada yarışan gazeteciler bu kez tavlada yarıştı.

Turnuvaya katılan Tolga Öztürkı, "Daha oyunun başındayız. 5 dakika sonra bakalım ne olacak. İddialıyım" dedi.

Katılımcılardan Zümrüt Çalış ise "Kadın oyuncu az birkaç kişi vardı ama benim kadar iddialısı yok diye düşünüyorum" diye konuştu. - İSTANBUL