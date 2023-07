Beykoz Su Sporları Festivali'nde Kano ve Yağlı Direk Yarışmaları Yapıldı

Beykoz Belediyesi'nin 4'üncüsünü düzenlediği, halka açık, ödüllü ve renkli yarışmaların yer aldığı Beykoz Su Sporları Festivali, yarışmalarla devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde kano ve yağlı direk bayrak kapma yarışmasına katılan vatandaşlar hem eğlendi hem de kıyasıya mücadele etti.

Beykoz Belediyesi'nin 4'üncüsünü düzenlediği, halka açık, ödüllü ve renkli yarışmalar, Beykoz Su Sporları Festivali Merkezi'nde başladı. Festivalin bugün ki ayağında kano ve yağlı direk bayrak kapma yarışması düzenlendi. Kano yarışmasının ardından yağlı direk bayrak kapma yarışmasına geçildi. Yarışmacılar 5 metre uzunluğundaki yağlı direğin üzerinden koşarak bayrağı kapmaya çalıştı. Yarışmalarda birinci olan vatandaşlara ödüllerini Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sağlam takdim etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festival 30 Temmuz'a devam edecek.

Kader Yeşilyurt: "Belediyenin yapmış olduğu etkinlikten çok memnunum"

Kano yarışması öncesi konuşan, Kader Yeşilyurt, "Çok heyecanlıyım. Her sene bu yarışlar düzenleniyor, her sene eğlenceli ve heyecanlı geçiyor. Belediyenin yapmış olduğu etkinlikten çok memnunum. Her şey çok güzel. Daha önceki senelerde iddialıydım ve dereceye giremedim. Bu sene iddialı değilim, dereceye de giremeyeceğimi düşünüyorum" diye konuştu.

Hamza Eren: "Alacağımdan çok emindim, çıktım ve aldım"

Yağlı direk yarışması şampiyonu Hamza Eren, "Daha öncede katılmayı düşünüyordum ama bir türlü fırsat bulamamıştım. Bu seneye nasip oldu, kazandığım için çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Alacağımdan çok emindim, çıktım ve aldım" dedi. - İSTANBUL