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Beykoz Belediyespor Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde finale yükseldi

Beykoz Belediyespor Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde finale yükseldi

Spor Haberleri

Beykoz Belediyespor, Spor Toto karşısında aldığı galibiyetle 2022-2023 Hentbol Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu'nun yarı final serisinde 2-0 öne geçerek adını finale yazdırdı.

2022-2023 Hentbol Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu'nun yarı final serisinde Beykoz Belediyespor, Spor Toto karşısında aldığı galibiyetle seride 2-0 öne geçerek adını finale yazdırdı.

Serdivan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Beykoz Belediyespor, ilk yarıyı 14-12 önde kapattı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan İstanbul ekibi, maçı 28-27 kazandı.

Beykoz Belediyespor, ilk maçta da rakibini 32-30 yenmşti.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

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