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Beykoz Belediyespor Hentbol Erkekler Süper Lig'de 3. oldu

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Hentbol Erkekler Süper Lig play-off sıralama etabı 3-4'üncülük serisi ikinci maçında Beykoz Belediyespor, Spor Toto'yu 32-26 mağlup ederek seriyi 2-0 kazandı ve ligde üçüncü oldu.

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off sıralama etabı 3-4'üncülük serisi ikinci maçında Beykoz Belediyespor, sahasında Spor Toto'yu 32-26 mağlup etti.

Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan Beykoz Belediyespor, ligde 2023-2024 sezonunu üçüncü tamamladı.

İstanbul temsilcisi, Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 17-15 önde bitirdi.

İkinci devrede farkı açan Beykoz Belediyespor, sahadan 32-26 galip ayrıldı ve seriyi 2-0 kazanarak üçüncü oldu.

Kaynak: AA / Spor

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