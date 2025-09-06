Beykoz Belediyespor, Avrupa Kupası'nda Üstün Macar Takımına Yenildi
EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında Beykoz Belediyespor, Macaristan'ın Balatonfüredi KSE ekibine 42-18 mağlup oldu. Maçta Macar ekibi, ilk yarıyı 22-7 önde kapattı ve ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürerek rahat bir galibiyet elde etti.
Karşılaşmanın rövanşı yarın TSİ 19.00'da yine Balaton Eğlence ve Konferans Merkezi'nde oynanacak.