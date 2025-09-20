Beykoz Belediyespor, Ankara Hentbol'u Farklı Yenerek 4. Haftayı Galibiyetle Kapattı
Adventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Beykoz Belediyespor, deplasmanda Ankara Hentbol'u 44-30'luk skorla mağlup etti. İlk yarıyı 20-14 önde kapatan Beykoz, maçta etkili bir performans sergileyerek önemli bir galibiyet aldı.
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Ankara Hentbol'u 44-30 mağlup etti.
THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da Beykoz Belediyespor 20-14 önde tamamladı.
Konuk ekip, karşılaşmayı da 44-30 kazandı.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor