Beykoz Belediyesi Continental Bisiklet Takımı Grand Prix Kültepe Bisiklet Yol Yarışları'nda Şampiyon Oldu

Beykoz Belediyesi Continental Bisiklet Takımı, "Grand Prix Kültepe Bisiklet Yol Yarışları"nda güçlü takımları geride bırakarak şampiyonluğu göğüsledi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından "Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları (8-Temmuz-19 Ağustos) çerçevesinde Kayseri'de düzenlenen, "Grand Prix Kültepe" etabı dünyanın dört bir yanında takımların katılımıyla çekişmeli anlara sahne oldu. Beykoz Belediyesi Continental Bisiklet Takımı, aralarında Kazakistan, Irak, Cezayir, Ukrayna, Rusya, Eritre, İngiltere, Özbekistan'dan güçlü rakiplerinin yer aldığı 144 km'lik yarışı birinci tamamladı. İlçenin adını dünyanın ve Avrupa'nın en prestijli bisiklet yarışlarında duyurmak üzere Türkiye'nin bu alandaki 4. takımı olarak kurulan Beykoz Belediyesi Continental Bisiklet Takımı, başarısıyla ilk şampiyonluğuna kavuştu. - İSTANBUL